I fatti del 2018 - Gli scippi italiani del Barça: Vidal e Malcom

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In estate il Barcellona si è specializzato nei...furti alle italiane. Arturo Vidal era marcato stretto dall'Inter, il brasiliano Malcom era addirittura atteso a Roma per le visite mediche e la firma di rito. Nessuno dei due è arrivato in italia, entrambi sono finiti al Barcellona.

VIDAL E LA ROTTURA CON L'INTER - L'accordo fra l'Inter ed il Bayern Monaco era stato trovato, con il cileno che aveva trovato l'intesa con i nerazzurri e sostenuto le visite mediche preliminari in Baviera. Poi la brusca frenata, qualcosa è andato storto con l'agente del giocatore, che ha preso la palla al balzo ed ha subito portato il giocatore al Barcellona.

MAMMA HO PERSO L'AEREO - Ancora più emblematico il caso Malcom. Accordo raggiunto fra Roma e Bordeaux, ufficialità comparse sui siti ufficiali. Staff giallorosso e giornalisti ad attendere il brasiliano all'aeroporto, ma il giocatore da quell'aereo non è mai sceso. Anzi, non l'ha mai preso. All'ultimo secondo il Barcellona ha fatto un'offerta più alta e gli agenti del ragazzo hanno accettato. "Un sogno che diventa realtà", ha detto Malcom una volta arrivato al Barça.

SCELTE POCO FELICI - Malcom fra campionato e coppe ha collezionato 9 presenze per un totale di appena 296 minuti. Un po' meglio la situazione per Vidal, 21 presenze per 843 minuti, ma senza dubbio in Italia il minutaggio sarebbe stato più alto.