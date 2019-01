I fatti del 2018 - Gli sms di Calaiò prima di Spezia-Parma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ehi pippein non rompete il cazzein venerdì mi raccomando amico mio". È questo il messaggio che Emanuele Calaiò avrebbe inviato a Filippo De Col, difensore dello Spezia, due giorni prima di Spezia-Parma, match che ha sancito la promozione in A dei ducali e da cui sarebbe poi nata l'inchiesta della Procura Federale. Per il club emiliano è stata certamente un'estate turbolenta, vissuta con il costante pericolo che venisse cancellata la straordinaria impresa sportiva delle tre promozioni consecutive e del ritorno in Serie A dopo il fallimento del marzo 2015.

Alla fine, tutto si è risolto per il meglio per D'Aversa e i suoi ragazzi. Dopo il deferimento per illecito sportivo dello scorso 5 luglio e le richieste del Tribunale Federale Nazionale (5 punti di penalizzazione alla squadra e due anni di squalifica per Calaiò), il club ha subito presentato ricorso alla Corte d'Appello, che lo ha accolto parzialmente, cancellando la penalità in classifica (trasformata in un'ammenda di ventimila euro) e riducendo la squalifica dell'attaccante al 31 dicembre 2018. E il Parma sta onorando al meglio il campionato, con un brillante bottino di 25 punti conquistati e l'undicesima piazza in classifica.