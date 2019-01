I fatti del 2018 - I fruttini di Buffon e il bidone della spazzatura di Oliver

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un bidone della spazzatura al posto del cuore. È quello che ha Michael Oliver al posto del cuore, nelle ultime dichiarazioni ufficiali di Gianluigi Buffon da portiere e capitano della Juventus in Champions League. E poi ci sono stati i fruttini: quelli che, sempre per Buffon, il fischietto inglese avrebbe dovuto bere in tribuna al posto di arbitrare la gara tra i bianconeri e il Real Madrid. Ultimo atto durissimo della massima competizione continentale per Buffon, prima di fare valigia, salutare la Juventus dopo 17 anni e trasferirsi al Paris Saint-Germain. Frasi pesanti, pronunciate a caldo, anzi a caldissimo. Su cui quello che per molti è il miglior portiere di sempre ha fatto parziale dietrofront nei giorni successivi. Sui termini, non sul concetto. Perché non gli sembrava vero che il sogno di alzare la coppa dalle grandi orecchie sfumasse per un rigore dubbio, concesso agli ultimi secondi di una rimonta che comunque rimarrà nella storia, della Juventus e della Champinos. Ne ha ricavato solo una squalifica, Buffon, dai fruttini e dal bidone dell'immondizia. Ha diviso il pubblico, italiano e non, tra chi ha giudicato fuori luogo quelle parole e chi si è immedesimato nelle emozioni dell'uomo, a presindere del tifo. È umano anche Superman, in fin dei conti. Sbaglia, anche in modo grave e pesante. Ora quella Champions la insegue all'ombra della Torre Eiffel. E chissà cosa direbbe a Oliver, se dovesse ritrovarselo in campo di nuovo.