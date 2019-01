I fatti del 2018 - Il fallimento di Ventura al Chievo Verona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' durata un mese l'esperienza di Gian Piero Ventura sulla panchina del Chievo Verona. Un'esperienza fallimentare sotto tutti i punti di vista, dall'unico pareggio conquistato contro il Bologna poco prima di dare le dimissioni, all'addio che ha scosso un ambiente già provato dalle penalizzazioni e da una partenza da retrocessione certa.

FALSA RIPARTENZA - Ventura, quando ha scelto di sedere sulla panchina gialloblu, ha dichiarato di essere 'affamato' dopo l'addio alla Nazionale e le polemiche scaturite dal fallimento azzurro nelle qualificazioni al Mondiale. In tanti pensavano che effettivamente il suo modo di intendere il calcio, misto alla voglia di tornare in corsa, potesse dare una scossa decisiva alla stagione clivense, progetto disatteso fin da subito, ovvero fin dal 5-1 subito in casa contro l'Atalanta.

RABBIA PELLISSIER - Le dimissioni non sono passate ovviamente sotto silenzio neanche all'interno dello spogliatoio. La squadra si era messa interamente a disposizione dell'allenatore, salvo poi sentirsi tradita appena conquistato il primo punto del post D'Anna. Il capitano storico del Chievo, Sergio Pellissier, è quello che si è esposto in modo più palese per commentare, anche facendo le veci dei compagni, un momento tragico della storia del club di Campedelli: "Non c'è mai fine al peggio, le dimissioni di un mister che dal primo momento è arrivato se ne voleva già andare".

IL NORMALIZZATORE - Dal suo addio però, qualcosa di buono è successo. Il ritorno di Di Carlo ha permesso al Chievo di ripartire dalle cose semplici, dalla voglia della squadra di provare a compiere un'impresa impossibile. Questo per dire che, a volte basta la semplicità e la normalità per provare a ripartire dopo aver toccato il fondo. Ventura, che voleva mettersi in mostra più di rilanciare un progetto sportivo da anni protagonista in Serie A, si è dimenticato proprio questo. Nel calcio, il protagonismo paga raramente, quasi mai se si parla di allenatori.