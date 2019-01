Il 20 luglio 2018 resta una data storica per il mondo rossonero. Il Milan viene riammesso in Europa League grazie al ricorso presentato al Tas di Losanna e accolto dal tribunale arbitrale dello sport. Un grosso spavento per tutti i sostenitori del Diavolo, ma solo grazie all’intervento della nuova proprietà americana Elliott, il Milan è riuscito ad evitare una macchia storica nella sua gloriosa storia. L’Uefa infatti aveva escluso il club dalle competizioni europee a causa del mancato rispetto del Fair Play Finanziario per il triennio 2014-17, ma soprattutto per una proprietà poco trasparente come quella cinese della gestione Yonghong Li. Solo grazie all’intervento degli avvocati di Elliott, e di manager di altissimo livello come Franck Tuil, il cui viaggio a Losanna è stato fondamentale per la riammissione del Milan nelle Coppe, i rossoneri hanno vinto il ricorso al Tas. “Il Collegio ha deciso di rinviare il caso all’Adjudicatory Chamber dell’UEFA CFCB in considerazione della relativa richiesta da parte del club e del fatto che l’Adjudicatory Chamber si trova in una posizione migliore, rispetto al Collegio del TAS, per irrogare una sanzione disciplinare proporzionata sulla base dell’attuale situazione finanziaria del club”, le motivazioni del Tas. Una parziale vittoria da parte del club, ma la partita con l’Uefa non è ancora finita. Il Milan è sempre sotto monitoraggio ma almeno ha evitato una figuraccia mondiale con l’esclusione dall’Europa.