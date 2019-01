I fatti del 2018 - Il 'Vero o falso' di ADL: tormentone estivo come Cavani

Il classico giochino diventato poi tormentone dell'estate, come lo erano le canzoni del Festivalbar sulle spiagge italiane fino a poco più di dieci anni fa. Oppure come la canzone di Paolo Meneguzzi. Il 'Vero o falso' di Aurelio De Laurentiis ha caratterizzato l'estate 2018 in casa Napoli, col presidente azzurro che ogni giorno - dal ritiro di Dimaro prima, da Castel Volturno poi - si esprimeva sulle notizie che circolavano tra quotidiani cartacei, giornali online, televisioni e radio. Dal ritorno di Edinson Cavani alle offerte ricevute per Kalidou Koulibaly, il numero uno partenopeo non s'è mai risparmiato di fronte le news relative alla formazione affidata a Carlo Ancelotti. Un top coach per tenere il Napoli in lotta su ogni fronte e per trovare nuove motivazioni dopo il triennio con Maurizio Sarri in panchina, con De Laurentiis che ha subito chiarito come il nuovo allenatore fosse disposto a far giocare l'intera rosa. E' stato proprio così, perché il nuovo mister ha impiegato tutti i calciatori della sua formazione eccezion fatta per l'infortunato Vlad Chiriches.

Benzema e Di Maria 'vecchi', fino al no a Belotti. "Tra me e Ancelotti c'è l'accordo sul fatto che io voglio solo giovani. Che devo prendere due vecchi, con tutto il rispetto?", ha così detto De Laurentiis per mettere fine alle voci sull'attaccante del Real Madrid e sull'argentino del Paris Saint-Germain. Ma non solo, perché ha sempre allontanato la pista di mercato che ha scaldato i cuori dei tifosi partenopei negli ultimi giorni di campagna acquisti: "Belotti? Falsissimo! Mi sembra cosi strano, sembrerebbe tutto architettato tra procuratori e giornalisti per far si che questo giocatore venga sopravvalutato. Se Belotti vale 65 milioni di euro mi fa piacere, perché vuol dire che Inglese ne vale 85". Aggiungendo poi sul Matador: "Accordo con Cavani? Bufala! Di Maria fatto? Bufala!". Aggiungendo poi sull'uruguaiano: "Al Matador non negherei mai un eventuale appuntamento, non ci vediamo da anni. Ma se questo significherebbe negoziare una sua venuta al Napoli, sarebbe impossibile. Pare che il PSG lo valuti 55 milioni, ma io non permetterei mai ali francesi di recuperare quasi l'intera cifra con cui l'hanno acquistato da me, 63". Si attenderà la prossima estate, allora, per il prossimo 'Vero o falso' che potrebbe/dovrebbe coinvolgere nuovamente il classe '87.