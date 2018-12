I fatti del 2018 - Juve campione d'Italia dopo un acceso duello col Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus 95 punti, Napoli 91. Lo scontro al vertice nell'ultimo campionato di Serie A s'è concluso così, al termine di una delle battaglie più serrate degli ultimi anni,. Il 34esimo Scudetto è stato per i bianconeri il settimo consecutivo, ma anche uno dei più difficili da conquistare nella storia recente.

Il Napoli di Sarri quasi fino alla fine ha tenuto testa alla squadra di Allegri. Ha chiuso davanti a tutte le altre al giro di boa, è stato superato alla 28esima giornata a causa del pareggio con l'Inter ma è sempre rimasto lì, incollato alla squadra bianconera. Lo scontro diretto a Torino è arrivato al 34esimo turno, con la Juventus avanti di quattro punti punita e sconfitta da un colpo di testa di Koulibaly. Un gol che sembrava potesse rivelarsi decisivo per la corsa al titolo, il possibile preludio a un imminente controsorpasso. Invece, il turno cruciale s'è rivelato quello successivo, quando la Juventus in modo rocambolesco e tra le polemiche per la direzione arbitrale ha battuto l'Inter e il Napoli - il giorno successivo - è capitolato a Firenze contro la Fiorentina.

Trenta vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Questo il ruolino di marcia della Juventus per avere a fine stagione la meglio delle rivali. La squadra di Allegri ha chiuso la stagione anche col secondo migliore attacco (86 reti realizzate, meglio solo la Lazio) e la migliore difesa (24 gol subiti). Paulo Dybala con 22 gol il miglior marcatore dei bianconeri in campionato, 16 gol per Gonzalo Higuain che di lì a poco - con lo sbarco di Cristiano Ronaldo nel mondo Juventus - sarebbe passato al Milan.