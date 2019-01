I fatti del 2018 - Kepa al Chelsea. Il dolce peso di 80 milioni di euro

© foto di NewsPix/Image Sport

Quando vieni pagato 80 milioni di euro le aspettative nei tuoi confronti diventano inevitabilmente alte. Anzi, altissime. Se poi scopri che quella cifra è la più alta mai spesa per un portiere nella storia del calcio mondiale ecco che aspettative, ma anche ansia e pressione si decuplicano in un istante.

Questo è quello che ha vissuto lo scorso 8 agosto Kepa Arrizabalaga, portiere basco dell’Athletic Bilbao, quando è stato ufficializzato quale nuovo giocatore del Chelsea.

Un impegno duro quello per il classe 1994: misurarsi nel campionato più competitivo del mondo, con indosso la maglia di uno dei club inglesi più vincenti del recente passato, prendendo il posto di Thibaut Courtois ovvero di uno dei migliori portieri in circolazione e tutto questo con l’etichetta di portiere più pagato della storia del calcio. Non male come inizio, soprattutto senza aver ancora toccato il rettangolo verde.

Una volta dato il via alla stagione il nuovo numero uno dei Blues ha dato prova delle sue qualità in più di una occasione, tanto che il bilancio risulta ai più positivo. I passaggi a vuoto, però, non sono mancati anche a causa di un noviziato da scontare nei confronti di un campionato completamente diverso da quello spagnolo. Altri ritmi, altri stadi, altre atmosfere. A tutto questo Kepa ha dovuto far fronte nei giro di pochi mesi, con l’obbligo di essere praticamente perfetto sempre. Perché 80 milioni di euro per un portiere pretendono la perfezione. Ovvero qualcosa che non esiste per principio. Anche se, ad oggi, il Chelsea è ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali e una parte del merito è da attribuire anche alle giocate del numero uno spagnolo. A prescindere dal prezzo sul cartellino.