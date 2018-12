I fatti del 2018 - L'alieno Cristiano Ronaldo sbarca nel mondo Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La trattativa più importante dell'estate. Che ha acceso il calciomercato in Italia e fatto chiacchierare tutto il mondo. L'affare più importante del 2018 perché a lasciare il Real Madrid è stato il giocatore più forte e vincente degli ultimi cinque anni: Cristiano Ronaldo. E' stato un vero e proprio colpaccio quello che questa estate ha messo a segno la Juventus, 100 milioni di euro per acquistare l'asso portoghese dal club campione d'Europa. Proprio quel CR7 che a Torino nella scorsa Primavera ha realizzato il gol più bello dell'ultima Champions, pochi mesi dopo s'è ritrovato catapultato nel mondo Juventus grazie al lavoro di Fabio Paratici, Andrea Agnelli e Pavel Nedved.

L'estate precedente ci provò il Milan, Perché Mendes da più di un anno era al lavoro per definire il divorzio tra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid. Non ci furono però tempi, modi e fondi per definire una operazione che un anno dopo la Juventus ha portato avanti in gran segreto. E definito senza trasformare la trattativa in una instancabile telenovela.

Il Real Madrid per dare via Cristiano Ronaldo chiedeva 100 milioni di euro e la Juventus ha assecondato il club campione d'Europa senza troppi tentennamenti. Un investimento senza precedenti per provare a conquistare tutto e subito, per conquistare trofei in campo e il mercato mondiale. Il valore in borsa, il fatturato, i punti conquistati, la considerazione della Juventus in Europa. Tutto è schizzato alle stelle in casa bianconera dopo l'arrivo di CR7. L'uomo dei record, colui che è sbarcato a Torino per tanti fattori e un grande obiettivo: riportare la Champions League nella bacheca bianconera.