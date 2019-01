I fatti del 2018 - La finale di Europa League

Il sesto trofeo in sette anni all’Atletico Madrid. Anche l’anno scorso il Cholo SImeone è riuscito a portare a casa un trofeo, e che trofeo, da aggiungere alla sua collezione da quando è allenatore dei Colchoneros. Al Parc OL di Lione i rojiblanco affrontavano il (per certi versi) sorprendente Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, con i favori dal pronostico che erano tutti dalla parte degli spagnoli. E il risultato finale, 3-0, non ha potuto far altro che rispettare le attese. L’Atletico Madrid arrivava dalla Champions e se Simeone ha potuto festeggiare la vittoria finale un po’ è merito anche della Roma, che insieme al Chelsea lo aveva estromesso dalla fase a giorni della massima competizione continentale. Relegandolo appunto ai sedicesimi di Europa League contro il Copenaghen. Poi Lokomotiv Mosca agli ottavi, Sporting Lisbona ai quarti e Arsenal in semifinale. Diverso e ben più lungo il percorso dell’OM, iscrittosi alla competizione dopo un doppio turno preliminare in estate. Prima Ostende, poi Domzale, quindi la fase a gironi con Konyaspor, Salisburgo e Vitoria Guimaraes. Nelle fasi a eliminazione diretta i francesi hanno buttato fuori Braga, Athletic Bilbao, Lipsia e di nuovo il Salisburgo.

E si arriva al 16 maggio, giorno dell’evento. Come detto l’OM arrivava senza favori del pronostico ma con tanta voglia di stupire. Ma l’Atletico, squadra quadrata, ricca di talento e abituata a certi palcoscenici, ha fatto capire fin da subito dove voleva portare la gara. Alla fine il risultato dirà 0-3 per gli spagnoli grazie alla doppietta di Griezmann e la rete finale di Gabi. Ma tanto si era già capito al 32esimo del primo tempo, su risultato di 0-1. In quel momento si è fatto male ed è dovuto uscire DImitri Payet, uomo di spicco per talento e personalità dei ragazzi di Rudi Garcia. E la coppa, senza troppi giri di parole, ha preso la direzione di Madrid. Forse anche giustamente, visto il percorso.

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Gustavo, Amavi; Anguissa, Sanson; Thauvin, Payet (32' Lopez), Ocampos (55' N'Jie); Germain (74' Mitroglou). All. Garcia

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko (46' Juanfran), Gimenez, Godin, Lucas Hernandez; Correa (88' Partey), Saul, Gabi, Koke; Griezmann (90' Torres), Diego Costa. All. Simeone