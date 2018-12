I fatti del 2018 - La Francia vince in Russia un Mondiale meritatissimo

© foto di Imago/Image Sport

I quattro gol rifilati alla Croazia in finale sono una buona cartolina per spiegare il Mondiale vinto dalla Francia. Un successo strameritato, conquistato da una squadra che il ct Deschamps ha costruito mettendo in piedi un gruppo che in Russia ha probabilmente solo dato il via un lungo ciclo vincente.

Un solo pareggiocontro la Danimarca a qualificazione già conquistata nell'ultima giornata della fase a gironi. Poi solo vittorie quelle conquistate dai transalpini all'interno di un percorso per nulla agevole. Argentina battuta piuttosto nettamente agli ottavi, il muro dell'Uruguay fatto crollare ai quarti e la vittoria contro il Belgio - una delle squadre più forti del torneo - ottenuta con lucidità, testa ed esperienza. Poi la finale contro la favola Croazia, una gara mai veramente in bilico dal 38esimo in avanti nonostante il 4-2 finale.

La personalità di Griezmann, il talento di Mbappé e la generosità di Giroud in attacco. Un centrocampo insuperabile con Matuidi, Pogba e Kanté e la coppia Umtiti-Varane davanti a un ottimo Lloris. Una squadra senza punti deboli, se si considera che anche i terzini - Lucas Hernandez e Pavard - si sono presentati in Russia al top della forma.

A vincere il Mondiale è stata semplicemente la migliore, una Francia che 20 anni dopo quello vinto in casa ha conquistato il secondo Mondiale della sua storia e ha consolidato il dominio europeo nel palcoscenico intercontinentale: le quattro semifinaliste erano tutte squadre del vecchio continente a dal trionfo del 2006 dell'Italia in avanti solo nazioni europee hanno alzato al cielo la Coppa del Mondo.

IL TABELLINO DELLA FINALE

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kante (9' st Nzonzi); Mbappe, Griezmann, Matuidi (28' st Tolisso); Giroud (36' st Fekir). A disp.: Mandanda, Areola, Kimpembe, Lemar, Dembelé, Rami, Sidibe, Thauvin, Mendy. All.: Deschamps

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (36' st Pjaca); Rakitic, Brozovic; Rebic (26' st Kramaric), Modric, Perisic; Mandzukic. A disp.: Livakovic, Kalinic, Corluka, Kovacic, Jedvaj, Bradaric, Caleta-Car, Badelj, Pivaric. All.: Dalic

Arbitro: Pitana (Argentina)

Marcatori: 19' aut. Mandzukic (C), 28' Perisic (C), 38' rig. Griezmann (F), 14' st Pogba (F), 20' st Mbappé (F), 24' st Mandzukic (C)

Ammoniti: Kante, Hernandez (F), Vrsaljko (C)