I fatti del 2018 - La morte del presidente del Leicester

27 ottobre 2018. Una data che, a modo suo, ha segnato per sempre la storia moderna del calcio britannico. In Italia erano da poco passate le 22, quando iniziò a circolare la notizia riguardante l'incidente dell'elicottero del presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha. Uno schianto avvenuto a pochi metri dalla casa sportiva del tycoon thailandese, quel King Power Stadium che soli pochi mesi prima era stato il palcoscenico di una delle più belle favole della storia del calcio e dello sport più in generale.

Poi una vite allentatasi troppo, il sistema di controllo del motore che smette di funzionare ed il buio, per lui e per i suoi 4 compagni di volo. Una storia senza lieto fine che ha commosso il mondo, dopo averlo esaltato quel 2 maggio 2016 che oramai sembra lontano un'eternità.

Quinto uomo più ricco di tutta la Thailandia, almeno secondo Forbes, il sessantunenne aveva quattro figli ed era proprietario del King Power Duty Free, gruppo leader a livello internazionale nella gestione di negozi duty free aeroportuali e impero da 3,3 miliardi di fatturato annuale.

E per fotografare in maniera perfetta ciò che Vichai Srivaddhanaprabha ha significato, per il Leicester e per Leicester, prendiamo in prestito le toccanti parole di Kasper Schmeichel, portiere della sua squadra: "Non ho mai incontrato un uomo come te. Ti sei preso cura non solo del club ma dell'intera comunità. Il tuo infinito contributo agli ospedali di Leicester e la tua carità non saranno mai dimenticate. Sei andato sopra e oltre ogni aspetto".

Rest in peace, Vichai.