I fatti del 2018 - La Nations League vede la luce

Il 2018 del calcio europeo sarà ricordato per il battesimo di una nuova competizione UEFA: la Nations League. Già negli altri sport esistono da anni vere e proprie leghe per nazionali e il calcio come spesso accade vi arriva dopo.

L'idea è quella di istituire un torneo che permetta di abolire quanto più possibile le amichevoli, ritenute dai più inutili per non dire dannose, specie per gli effetti sul ranking. L'Italia sotto questo punto di vista ne è l'esempio perfetto: i Mondiali persi partono da lontano, da una serie di amichevoli che hanno fatto scivolare gli azzurri in seconda fascia al momento dei sorteggi per le qualificazioni a Euro 2018, lasciando spazio a nazionali modeste come Austria e Romania ad arrivare, senza alcun vero motivo, ad essere teste di serie.

Punti in palio e meccanismo di promozione e retrocessione con quattro leghe in un torneo a cadenza biennale. Non solo la gloria del trofeo ma anche uno strumento di ripescaggio in caso di mancato accesso agli Europei tramite i tradizionali gironi di qualificazione.

Il torneo ha visto la luce il 6 settembre con Kazakistan-Georgia, Lega D. Primo marcatore Giorgi Chakvetadze, centrocampista georgiano che milita nel Genk.

La prima parte è stata fin qui soddisfacente: abbiamo avuto la possibilità di vedere le migliori squadre affrontarsi tra di loro e anche la risposta di pubblico ha fatto felice la UEFA che è riuscita a inserire un nuovo torneo senza aumentare il numero di partite, argomento molto delicato per quello che riguarda i club.