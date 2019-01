I fatti del 2018 - Marchisio lascia la Juventus: il Principino diventa Zar

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 17 agosto del 2018 una notizia inaspettata ha sconvolto gran parte della tifoseria bianconera: “Grazie di tutto Claudio”, recitava il titolo del comunicato ufficiale della Juventus delle 9.45 di quel venerdì che annunciava la rescissione consensuale di Claudio Marchisio. Tante voci erano nell’aria da settimane ma l’arrivo di Cristiano Ronaldo aveva avvolto l’ambiente bianconero in un’atmosfera di tale felicità che in pochi si aspettavano l’addio del Principino. Un comunicato di poche parole, tanti ringraziamenti e via così: dopo 25 anni il Principino lasciava la Vecchia Signora, dopo tante vittorie, tanti trofei e un infortunio grave che non lo aveva più riportato al livello a cui tutti erano abituati a vederlo.

Dopo una stagione molto sofferta, l’ennesimo Double e tante, troppe panchine Marchisio aveva deciso di cambiare aria, di lasciare la sua casa e di cominciare una nuova avventura che poi soltanto l’8 settembre ha ufficializzato: lo Zenit San Pietroburgo. 389 presenze, 18° nella storia della Juventus e ben 37 gol, alcuni indimenticabili come quello rifilato all’Inter nel dicembre 2009 che rimarrà nella storia dei Derby d’Italia e negli occhi dei tifosi bianconeri. Quegli stessi tifosi che non hanno preso bene la notizia dell’addio di un’altra colonna portante della storia della Juve dopo quello di Buffon e Del Piero. Tifosi che ancora oggi lo supportano sui social e che con le lacrime agli occhi lo hanno salutato alla Continassa nel giorno dell’ultimo saluto ai compagni e prima di Juventus-Roma, con l’emozionante giro di campo del Principino. L’addio di Marchisio però è un’altra dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, della filosofia della Juventus: nessuno è più importante del club, nessuno è insostituibile, anche Re e Principi.