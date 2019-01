© foto di Imago/Image Sport

Russia 2018 come ultima occasione per far vedere al mondo di poter essere decisivo anche con una maglia diversa da quella del Barcellona. Russia 2018 per sfatare il tabù che vede sempre i campioni in carica uscire dalla fase a gironi. Obiettivi falliti: da una parte Lionel Messi, vera delusione, insieme alla sua argentina del Mondiale che si è disputato tra giugno e luglio scorsi, dall'altra la Germania, out prima della fase a eliminazione diretta per mano di Messico e Svezia, e anche un po' della Corea del Sud che ha interrotto il sogno di Joachim Low e compagni dopo soltanto tre partite grazie al successo all'ultima giornata per 2-0. Se nessuno si poteva aspettare questa debacle da parte dei tedeschi in molti avevano invece scommesso sul flop di Lionel Messi, visto che il suo rapporto con la maglia della Nazionale argentina non è praticamente mai decollato e lo stesso giocatore, dopo la sconfitta nella seconda finale consecutiva contro il Cile in Copa America aveva di fatto dato l'addio all'albiceleste, salvo poi tornare sui suoi passi. Il ko agli ottavi contro la Francia ha interrotto forse per l'ultima volta il sogno della Pulce di eguagliare Maradona, ma mai dire mai, visto che nel 2022, in Qatar, il numero 10 avrà 35 anni e potrebbe dunque essere convocato, per provare per l'ennesima volta a fare la storia del suo Paese.