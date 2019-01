© foto di Imago/Image Sport

Lasciare da vincenti. Evidentemente Zinedine Zidane ha preso sul serio questa frase, perché pochi giorni dopo aver alzato al cielo di Kiev la terza Champions League consecutiva, ha convocato una conferenza stampa per annunciare il suo addio alla Casa Blanca. "È arrivato il momenti di salutare. Non è stata una decisione presa al volo - ha detto Zizou - ma una cosa meditata da tempo. Dopo tre anni il Real Madrid ha bisogno di un cambio per continuare a vincere. Questo non è un addio, ma un arrivederci".

Zidane lascia il Real Madrid dopo aver vinto 9 titoli su 13 a disposizione, con l'incredibile record di 3 Champions League di fila, tutte sotto il segno di Cristiano Ronaldo.