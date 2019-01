I fatti del 2018 - Roberto Mancini è ct. Nasce la nuova Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'italia, e la minuscola non è refusa ma solo quel che resta delle rovine dell'avVentura, il 14 maggio del 2018 elegge Roberto Mancini da Jesi come nuovo commissario tecnico. "Decisivo il suo entusiasmo", ha detto allora di lui il commissario straordinario, o quasi, Roberto Fabbricini. "Sono felice di essere in Italia", le prime parole all'atterraggio a Fiumicino. Italia come casa, come ritorno, Roberto Mancini che sale sul traghetto di Luigi Di Biagio e lo fa diventare nave. L'auspicio della Federazione è che la sua sia una comoda crociera verso l'Europeo, dove il girone di qualificazione non è certo impervio, dove l'inizio è una montagna russa senza picchi ma pure senza sprofondi. "Ha riunito gli italiani", disse di Mancini l'allora vice-commissario della FIGC, Alessandro Costacurta. In questi sette mesi, Balotelli è tornato e poi no. Buffon non lo ha fatto, idem De Rossi. L'Italia ha giocato la sua prima Nations League, si è salvato ma non ha toccato vette ed è uscita al Girone. Ha preso 3 gol della Spagna e ha convocato i soliti noti ma pure Grifo, Pellegri, Kean, Zaniolo e Tonali. Sta provando a ricostruire qualcosa che non c'era o che forse era gestito nel peggior modo possibile. E pure i giocatori, beninteso, hanno avuto tonnellate di colpe. Pesi, misure. Mancini ha deciso di tirare una riga e di ripartire. "L'Italia del calcio agli italiani", sintetizzando, ebbe modo di chiedere. Lui che all'Inter non ne faceva giocare. Ma è il passato. Il presente e il futuro è lui. Da quel 14 maggio 2018. Per tornare maiuscoli.