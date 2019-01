14 agosto 2018. Per la città di Genova non è una data come le altre. Un giorno che sa di morte, di lacrime versate e immagini che restano ben salde nella mente. Alle 11.36 di quella maledetta piovosa mattina d’estate una tremenda notizia ha scosso la città. Il crollo di ponte Morandi si è portato con sé 43 innocenti, la cui "colpa" era percorrere quel viadotto autostradale, come gran parte dei genovesi. Una lingua d’asfalto di 250 metri caduta nel torrente Polcevera, uno squarcio nel cuore di ogni cittadino per un simbolo, insieme alla Lanterna, della Superba e capace di unire due lembi di una città che da mesi sta vivendo una situazione anormale con sfollati e persone che non potranno più riprendere le regolari attività.

SAMP E GENOA CHIEDONO IL RINVIO - Il mondo del calcio si è però dimostrato sensibile di fronte alla sciagura. Cinque giorni dopo, il 19 agosto, entrambe le società, Genoa e Sampdoria, dovevano iniziare il loro campionato giocando rispettivamente a San Siro con il Milan e a Marassi contro la Fiorentina. “Massimo Ferrero non vuole giocare: le partite si recuperano, i morti no” aveva detto il numero uno della Sampdoria ai microfoni di RMC Sport, dimostrando la chiara intenzione di non giocare la partita così come chiara era l’intenzione del Grifone di non volare direzione Milano. Non poteva esserci calcio a Genova, come forse non doveva esserci calcio nel giorno del lutto nazionale il 18 agosto. Alla fine si optò per disputare la giornata di campionato con le genovesi che invece scesero in campo il 19 settembre - Samp-Fiorentina finita 1-1 - e il 31 ottobre - Milan-Genoa 2-1 -, ma il segno di questa tragedia è ancora nel cuore di Genova e dei genovesi. E lì resterà per sempre.