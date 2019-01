I fatti del 2018 - Sarri, l'addio a Napoli ed il braccio di ferro per la Premier

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 20 maggio termina a tutti gli effetti l'avventura meravigliosa di Maurizio Sarri a Napoli. Il Napoli batte il Crotone nell'ultima gara di un campionato che all'ombra del Vesuvio per tanti motivi sarà impossibile cancellare, il San Paolo è strapieno solo per l'ultimo applauso alla squadra e soprattutto al 'comandante' che per l'ultima volta fa il giro del campo e s'inchina alla Curva B, prima di uscire per l'ultima volta dallo stadio da tecnico del Napoli. Inutili i tentativi di ADL: a partire dal primo approccio per il rinnovo e l'adeguamento a gennaio nella casa del tecnico di Figline nel giorno del suo compleanno, così come la visita nella casa napoletana di Sarri fino a quelli ripetuti settimanalmente nelle ultime quattro giornate di campionato.

I rumors su un approdo al Chelsea, trapelati già a gennaio, non sono evidentemente solo un chiacchiericcio o un'aspirazione dell'ex Empoli, ma gli inglesi non hanno ancora definito il futuro di Conte e prendono tempo. Nel post-partita ADL ancora non conosce la decisione del tecnico: "Futuro di Sarri? Dovete chiederlo a lui, a me non ha mai voluto rispondere, l'ho chiesto al suo agente e mi ha risposto boh! Questa situazione l’abbiamo affrontata in tutti i modi, ora mi devo prendere la responsabilità per andare avanti. Non è detto vada via, c’è una clausola, vediamo". In realtà è già in contatto da mesi con Ancelotti, ma attende la controreplica di Sarri - rinviata sempre a fine campionato - che dopo pochi minuti in conferenza propone l'ennesimo rinvio: "Ho fame, andrò a cena, voglio dormire senza pensieri. Parlerò con la mia famiglia, sono decisioni anche loro. Voglio avere la percezione che sia possibile ripeterci. Sappiamo che ci sono delle clausole. Se perdi Mertens a 28mln non lo trovi uno così alla stessa cifra. Lo stesso per Albiol a 7mln, allora uno si preoccupa".

ADL decide di non aspettare una risposta pubblica che evidentemente Sarri non vuole o non può dare. Passano tre giorni e Carlo Ancelotti arriva nella sede romana della Filmauro per siglare l'accordo col presidente. L'allenatore italiano più vincente è l'erede designato per la successione di Sarri. Il giorno dopo lo segue anche tutto il suo staff e arriva anche l'ufficialità. La situazione di Sarri invece va avanti per le lunghe, il Chelsea deve ancora risolvere il lungo e faraonico contenzioso con Conte, che dirige anche i primi allenamenti, e l'annuncio del nuovo allenatore arriva addirittura il 14 luglio. Quasi congiunto a quello di Jorginho: 65mln di euro il prezzo pagato dagli inglesi per il pupillo di Sarri e cifra che per molti 'comprende' anche la discussa clausola delll'ex tecnico azzurro. Successivamente poi ADL svela che nell'accordo c'è anche un accordo che vieta al Chelsea di esercitare clausole dal Napoli, temendo le richieste di Sarri. Anche per questo probabilmente poi partono una serie di botta e risposta tra i due - alcuni poco eleganti da ADL ed altri surreali da Sarri che svela di "aver appreso dell'esonero dalla tv" scoprendo Ancelotti alla Filmauro - e che sono proseguiti anche ad inizio di questa stagione.