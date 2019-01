© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 26 ottobre 2018 si è consumato un pezzetto di storia nerazzurra. Steven Zhang è diventato il nuovo presidente dell’Inter, succedendo a Erick Thohir che a sua volta era subentrato cinque anni fa a Massimo Moratti. Ormai da un paio d’anni al fianco del club, il 26enne diventa così il più giovane patron della storia nerazzurra. Steven è figlio di Jindong Zhang, proprietario di Suning, ovvero il colosso cinese che detiene la maggioranza dell’Inter. Fin dall’inizio è stato lui il prescelto del padre per seguire da vicino le sorti del club. Una svolta in tutti i sensi, sia per il fatto di avere un presidente cinese in Serie A, sia per il fatto di averlo così giovane. Alla guida di un club che vuole rilanciarsi.