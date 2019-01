I fatti del 2018 - Supercoppa Europea, la rivincita del Cholo contro il Real

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La finale di Supercoppa Europea del 2018 (giunta alla 43esima edizione), disputatasi il 15 agosto Tallin, in Estonia, si è conclusa con la vittoria dell'Atletico Madrid (al suo terzo titolo). I Colchoneros, detentori dell'Europa League, hanno sconfitto dopo i tempi supplementari il Real Madrid, vincitore della Champions League 2017-2018, in un'inedita finale tra due squadre della stessa città. Un 4-2 che per il Cholo Simeone è valso come una rivincita: dopo tante delusioni europee, infatti, per una volta è stato l’Atletico Madrid ad esultare.

LA PARTITA - Dopo aver aperto la sfida con Diego Costa ad appena 52 secondi dal fischio d'inizio (il gol più veloce della storia della Supercoppa Europea), l’Atletico ha subito il ritorno del Real, capace di pareggiare al 26’ con Benzema e poi di passare in vantaggio nel secondo tempo con un calcio di rigore realizzato da Sergio Ramos. Quando i sembravano vicini alla 18esima finale europea vinta consecutivamente, ecco la grande rimonta. Prima con Diego Costa (a 10' inuti dal 90') e poi, una volta arrivati ai supplementari, con Saul e col quarto gol di Koke.

RECORD OPPOSTI - Da una parte, l'Atletico Madrid è riuscito a centrare il terzo successo su altrettabte finali, con Simeone che finalmente si è preso la sua rivincita contro i blancos dopo le sconfitte nelle finali di Champions subite nel 2014 e nel 2016. Con la vittoria della Supercoppa Europea 2018, tra l'altro, il Cholo è diventato l’allenatore più vincente della storia dell’Atletico Madrid, avendo conquistato 2 Europa League, 2 Supercoppe Europee, una Liga, una Copa del Rey e una Supercoppa spagnola. Dall'altra parte per le Merengues - alla prima ufficiale senza il neo juventino Cristiano Ronaldo - si è trattato della prima sconfitta in una finale di una competizione internazionale dopo 18 anni (ossia dal 2-1 contro il Boca Juniors in Coppa Intercontinentale 2000), mentre Lopetegui (che verrà esonerato due mesi più tardi) è diventato il primo allenatore della storia del Real Madrid, dal 1948, a subire almeno quattro gol nella prima partita ufficiale per i Blancos.