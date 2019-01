I fatti del 2018 - Ventidue anni e diciassette trofei: finisce l'era Wenger

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ventidue anni di reggenza, diciassette trofei e un amore oramai trascinato troppo in là. Arsene Wenger lascia la panchina dell'Arsenal alla fine della stagione 2017-18, ma il suo addio è già praticamente ufficiale il 20 di aprile quando, di comune accordo con la società, spiega che non avrebbe continuato nel club del suo cuore. Oltre le scelte della dirigenza, che lo aveva difeso strenuamente e in ogni modo anche per la sua capacità di condurre il club nel porto sicuro della Champions per un decennio consecutivo, hanno avuto un peso i tifosi, abituati a contestare con il proprio hashtag #WengerOut da più di due anni. Tre scudetti - l'ultimo nel 2004 - sette coppe d'Inghilterra, sette Charity Shields, il vessillo di allenatore del decennio per l'IFFHS.

Wenger ha dato uno stile che l'Arsenal non aveva mai avuto. Abituato a essere "boring", cioè noioso, con una serie di 0-0 e 1-0 che si sprecavano negli anni prima del suo avvento, l'Arsenal è divenuto il club con più tifosi disposti a spendere soldi per una gara interna. L'Emirates è un gioiello antesignano, sempre strapieno, senza la possibilità di avere un seggiolino vuoto, nemmeno nei match contro le ultime in classifica. Forse un po' meno romantico e più business, ma sembrava che ai Gunners importasse più il gioco che i risultati, per più di un decennio.