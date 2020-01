I fatti del 2019 - Balotelli torna in Serie A: Brescia per l'ennesima rinascita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Balotelli, genio e sregolatezza. Sia nel bene che nel male. Il ritorno dell'attaccante in Serie A, dopo tre anni dall'ultima esperienza, è stato uno dei colpi di mercato sicuramente più seguiti (e intriganti) della scorsa estate. Per la prima volta nella sua Brescia, fuori da Milano dove invece il classe '90 aveva sempre giocato. 163 presenze e 61 gol complessivi in cinque anni e mezzo tra nerazzurro e rossonero, con le esperienza all'estero in Premier League (City e Liverpool) e Ligue 1 (Nizza e Marsiglia) ad arricchire il bagaglio di esperienza che - nel frattempo - conta un palmares di tutto rispetto (fra cui spiccano tre scudetti e una Champions League vinti con l'Inter, una Premier League col City e un secondo posto all'Europeo con la Nazionale italiana nel 2012).

Così, nonostante gli alti e bassi (questi ultimi, presenti anche nell'ultima esperienza al Marsiglia, con la squalifica che non gli ha permesso di scendere in campo quest'anno prima della 5^ giornata) e nonostante la maglia azzurra sia ancora in stand-by, Balotelli decide di rimettersi nuovamente in gioco. A casa sua. Fa il suo debutto ufficiale il 24 settembre nella partita casalinga contro la Juventus, persa per 2-1, giocando titolare tutta la gara. Cinque giorni dopo realizza anche la prima rete con le Rondinelle nella sconfitta per 2-1 a Napoli. Ad oggi le reti sono quattro, un bottino non esaltante se si considera anche il terzultimo posto del Brescia in classifica. Per i bilanci (e i giudizi) definitivi però è ancora presto. Del resto, Balotelli ci ha abituato a stupire, nel bene o nel male.