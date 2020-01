I fatti del 2019 - Buffon torna alla Juventus: il colpo di effetto (e di affetto)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Buffon non ha mai avuto paura di fare scelte anticonvenzionali. E allora, perché non la grande inversione a U? Detto fatto, il suo ritorno alla Juventus è stata una delle notizie più clamorose della scorsa estate. Ma non solo. Da un punto di vista affettivo, si può ritenere un vero e proprio colpo di teatro, di quelli che solo il calcio può regalare. Il portiere più forte dell'era moderna che torna nella sua squadra per fare il secondo.

Una storia lunga una vita - soltanto interrotta per qualche istante (calcisticamente parlando) con la parentesi al Paris Saint-Germain. Un connubio - quello tra Buffon e la Juventus - che va al di là dei meri e freddi numeri. Che riguardino il passato, il presente oppure quelli che alla fine riguarderanno il proseguo di questa stagione (probabilmente l'ultima in bianconero da calciatore).

Un esempio? Appena tornato a Torino dopo lo svincolo col PSG (né lui né il club francese hanno esercitato l'opzione reciproca per prolungare), Buffon ha rinunciato a sia alla maglia numero 1 che alla fascia di capitano. Entrambe gli sono state offerte dai rispettivi "proprietari", Szczesny e Chiellini, ma lui ha rinunciato ringraziando. "Io non sono qua per togliere qualcosa a qualcuno, sono qui per dare il mio contributo come ho sempre fatto per la squadra". Parole da campione. 41enne, ma pur sempre un campione.