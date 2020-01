I fatti del 2019 - De Ligt e la Juve. Il futuro nel solco della tradizione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una volta usciti dall'edizione 2018/2019 della Champions League tutti in casa Ajax erano consapevoli di una cosa: che Frankie De Jong non sarebbe stato l’unico big della squadra di Erik ten Hag a salutare Amsterdam e l’Olanda. L’altro big aveva un nome e cognome ben chiari: Matthijs De Ligt. Ovvero il miglior giovane difensore del mondo. Troppo forte il ragazzo classe 1999 per riuscire a trattenerlo in una realtà splendida ma tutto sommato periferica per il grande calcio del XXI° secolo. Troppo forti le sirene provenienti da ogni direzione perché il difensore nato a Leiderdorp le ignorasse.

Per questo i mesi a cavallo fra la primavera e l’estate sono stati per De Ligt il momento della scelta. Davanti a lui erano presenti quattro vie: la prima lo avrebbe portato al Barcellona assieme al suo amico De Jong; la seconda era diretta al PSG del tridente Mbappe-Icardi-Neymar, la terza al Manchester United in cerca di rilancio sotto la gestione di Ole Gunnar Solskjaer, mentre l’ultima si tingeva delle tinte bianconere della Juventus.

Proprio quella Juve che il 16 aprile sul prato dell’Allianz Stadium De Ligt aveva giustiziato in Champions League. Proprio quella squadra con un reparto arretrato già di altissimo livello con Bonucci e Chiellini. Proprio quella squadra che l’estate precedente aveva deciso di rilanciare le proprie mire internazionali acquistando uno dei due fenomeni di questa era calcistica: Cristiano Ronaldo.

Proprio quella bianconera fu il sentiero intrapreso dall’olandese. Tre mesi dopo il ko che eliminò la squadra allenata da Massimiliano Allegri dalla massima competizione continentale per club Matthijs De Ligt divenne un nuovo calciatore della Vecchia Signora. Una trattativa portata a termine grazie ad un esborso da 75 milioni di euro. Una cifra mostre soprattutto per un difensore, ma assolutamente adeguata alle qualità e ai margini di miglioramento del giocatore. Per buona pace di chi a Barcellona, Parigi e Manchester ha fallito il colpo.