I fatti del 2019 - Gattuso riparte dal Napoli dopo l'esonero di Ancelotti

Con il senno di poi, il Milan avrebbe fatto meglio a non cambiare guida tecnica. La decisione di terminare il rapporto con Gennaro Gattuso e di affidarsi a Marco Giampaolo era stata presa unicamente per migliorare la squadra sul piano del gioco, visto che i risultati, in fin dei conti, avevano dato ragione a Ringhio, che aveva sfiorato la qualificazione in Champions. Oggi, i rossoneri sono lontanissimi dagli obiettivi prefissati e le maggiori responsabilità sono da attribuire alla dirigenza e a quella scelta operata in estate.

Il ritorno - Gattuso ha resistito ai diversi approcci, provenienti dall'Italia e dall'estero, aspettando l'occasione giusta per ripartire e rimettersi in gioco. La sua strada si è incrociata ancora una volta con quella di Carlo Ancelotti: l'esonero dell'ex mentore, infatti, ha permesso al tecnico calabrese di sedersi sulla panchina del Napoli. All'ombra del Vesuvio la situazione era precipitata dopo l'ammutinamento dello scorso 5 novembre, che ha sancito una rottura insanabile tra allenatore, squadra e società. Nella sua breve carriera da mister, Gattuso si è sempre seduto su panchine scomode>, tra ambienti caldi e situazioni difficili a livello societario; anche questa esperienza non fa eccezione ed è forse il motivo principale per cui Aurelio De Laurentiis ha pensato a lui. Ancelotti ha lasciato in eredità un ottavo di Champions League ma anche una posizione in classifica non all'altezza delle ambizioni e dei risultati ottenuti nel recente passato. A Gattuso si chiede principalmente di riportare gli azzurri a ridosso del quarto posto e di non svalutare il patrimonio accumulato negli ultimi anni.