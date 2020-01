I fatti del 2019 - Il Chelsea vince l'Europa League con Sarri in panchina

© foto di Imago/Image Sport

Il primo trofeo (di un certo livello) della carriera di Maurizio Sarri. Può essere riassunto così l'epilogo della finale di Europa League 2018/2019. Il tecnico ed il suo staff però non erano gli unici italiani in campo, allo Stadio Olimpico di Baku in Azerbaijan. La sfida fra Chelsea ed Arsenal, infatti, fu arbitrata da Gianluca Rocchi e come detto alla fine il risultato premiò i Blues, vittoriosi per 4-1 contro un Arsenal ben al di sotto delle aspettative (soprattutto perché in panchina c'era uno specialista della competizione come Unai Emery).

Il cammino delle due squadre è stato simile: entrambe prime di due gironi non propriamente irresistibili, ai sedicesimi si sono sbarazzate senza particolari problemi rispettivamente di MAlmo e BATE Borisov. Quindi Dinamo Kiev e Rennes, prima dell'innalzaamento del livello delle avversarie ai quarti: il Chelsea fece fuori lo Slavia Praga, non senza qualche sofferenza. I Gunners ebbero la meglio sul Napoli. In semifinale, il Chelsea fece fuori l'Eintracht (che aveva eliminato l'Inter) ai calci di rigore, l'Arsenal il Valencia. E così si è arrivati alla finale. Come detto 4-1 il risultato finale davanti agli oltre 51mila tifosi presenti, con la partita che salì di tono nella ripresa dopo lo 0-0 del primo tempo. La prima rete portò la firma di Olivier Giroud, quindi Pedro all'ora di gioco. Al 65' ecco il 3-0 firmato Eden Hazard, prima della rete della bandiera di Iwobi e il punto esclamativo sul risultato ancora una volta di Hazard. Per un 4-1 che, per come si è sviluppata la finale, è sembrato essere risultato assolutamente giusto e veritiero.