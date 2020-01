I fatti del 2019 - Il difficile post Wenger all'Arsenal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La caduta dei grandi imperi rischia di essere sempre molto fragorosa. Così, dopo il Manchester United di Sir Alex Ferguson, anche l'Arsenal dell'ex Arsene Wenger sta conoscendo un periodo di medioevo calcistico. Non tanto in Europa, dove per due anni è arrivato in finale di Europa League, perdendo prima contro l'Atletico Madrid, poi - in maniera rovinosa - contro il Chelsea di Maurizio Sarri. Bensì in campionato dove le figure sono barbine, anche contro avversari modesti. Prima Emery, poi Ljungberg, ora tocca a Mikel Arteta, sperando che dia quel magic touch che Guardiola ha avuto in tutte le sue esperienze, con alterne fortune.

L'Arsenal, in confronto agli anni peggiori, ha speso eccome. Lo ha fatto per Aubameyang, per Lacazette, per Mustafi, per molti altri giocatori che si sono poi rivelati meno forti del previsto. O meglio, meno adatti al progetto Arsenal, passato negli anni da squadra noiosa a sinonimo di giovani e bel gioco. Che poi quasi mai vincono insieme. Il castello di carte, con l'addio di Wenger, è caduto completamente. Che futuro c'è? Probabilmente servirebbe un bel repulisti, perché nemmeno la dirigenza sa qual è l'equilibrio adatto: Raul Sanllehi doveva essere l'uomo della rinascita, forse non è solo colpa sua. Ma il tornado sta investendo tutto.