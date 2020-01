I fatti del 2019 - Il boom di Lautaro, da Spalletti a Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno dei simboli dell'Inter targata Antonio Conte è Lautaro Martinez. Basti vedere le sue statistiche: 13 reti in 22 partite, titolare in 20. Siamo solo a metà stagione ma il "Toro" ha migliorato lo score del 2018-19 dove si fermò a 9, in 35 partite. Ma solo in 17 di esse dall'inizio.

Fondamentale l'arrivo del tecnico salentino, che gli ha dato la titolarità esaltandone le caratteristiche. E un partner d'attacco come Lukaku la cui intesa cresce di partita in partita. Una crescita anche tattica per l'ex Racing Avellaneda, solo 22 anni e destinato a diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Una crescita importante rispetto al periodo spallettiano, visto con non troppa simpatia dallo stesso Lautaro che non ha mancato di pizzicare il suo ex allenatore in una recente intervista: "Sono contneto di giocare molti minuti, a differenza dell'anno scorso quando entri alla fine di ogni partita e hai poco tempo per dimostrare le tue qualità".

Del resto se sei giovane, arrivato in un nuovo campionato in una squadra col 4-2-3-1 e un centravanti come Mauro Icardi è difficile trovare spazio. Il primo esperimento, di vederlo alle spalle del 9 proprio Lautaro, è naufragato una notte di metà agosto a Reggio Emilia, con l'Inter sconfitta a Sassuolo. Da allora spizzichi e bocconi fino a che proprio Icardi non è diventato un caso. Lì, giocoforza, Lautaro ha cominciato a giocare.