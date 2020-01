I fatti del 2019 - Il Mondiale per Club: il Liverpool rompe la maledizione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Liverpool è diventato - lo scorso 21 dicembre - la settima squadra europea a vincere il Mondiale per club dopo aver battuto 1-0 ai supplementari il Flamengo in Qatar. La squadra di Jurgen Klopp aveva superato 2-1 i messicani del Monterrey in semifinale grazie al gol decisivo di Roberto Firmino nelle fasi conclusive, ed è stato nuovamente il brasiliano ad andare a bersaglio contro i suoi connazionali al 99' della finale, regalando ai Reds il primo trionfo nella competizione.

Nella notte di Doha, dunque, è svanita la maledizione del Liverpool che, dopo essere stato sei volte campione d'Europa, è riuscito a diventare anche campione del mondo. E lo ha fatto piegando - con fatica e solo ai supplementari - proprio la squadra che gli aveva tolto la Coppa Intercontinentale 38 anni fa, alla prima finale giocata dai Reds. Gabigol, interista ancora per poco, stavolta però non riuscito a realizzare il colpo doppio come Zico nell'81. Sugli scudi invece Jurgen Klopp, l'ex perdente di successo, che dopo Champions League e Supercoppa Europea centra un altro trionfo. Sicuramente non l'ultimo.

Di seguito l'albo d'oro del Mondiale per club*:

Real Madrid 7 (1960, 1998, 2002; 2014, 2016, 2017, 2018)

Milan 4 (1969, 1989, 1990; 2007)

Barcellona 3 (2009, 2011, 2015)

Bayern Monaco 3 (1976, 2001; 2013)

Boca Juniors 3 (1977, 2000, 2003)

Inter (1964, 1965; 2010)

Nacional 3 (1971, 1980, 1988)

Penarol 3 (1961, 1966, 1982)

San Paolo 3 (1992, 1993; 2005)

Corinthians 2 (2000, 2012)

Santos 2 (1962, 1963)

Independiente 2 (1973, 1984)

Ajax 2 (1972, 1995)

Juventus 2 (1985, 1996)

Porto 2 (1987, 2004)

Liverpool 1 (2019)

Internacional 1 (2006)

Manchester United 1 (2008)

*Coppa Intercontinentale e Coppa del Mondo FIFA per club