© foto di Federico De Luca

Il 6 giugno del 2019 è una data storica per la Fiorentina, visto che è il giorno in cui Rocco Commisso ha rilevato ufficialmente il club dalle mani dei Della Valle dopo ben 17 anni di gestione. Il tycoon nato a Gioiosa Ionica in Calabria ma diventato ricco ripartendo dal New Jersey, negli Stati Uniti, ha regalato nuovo entusiasmo a una piazza ormai in rotta con la precedente proprietà e in attesa da tempo di una svolta alla guida del club.

Trattativa lampo - Commisso ha svelato successivamente alla firma, che l'affare si è concluso in meno di un mese, non solo grazie ai Della Valle, disposti ad abbassare le pretese oltre che capaci a mantenere i conti a posto, ma anche alla fermezza e alla grande volontà dell'imprenditore proprietario della Mediacom, di entrare nel mondo del calcio italiano dopo l'acquisto negli anni precedenti dei NY Cosmos negli USA. Già in precedenza Commisso aveva provato a "rientrare" nel Belpaese attraverso il calcio, ma la trattativa per acquistare il Milan non andò a buon fine. Successivamente, dopo un paio di anni di contatti infruttuosi, ecco che gli imprenditori marchigiani hanno deciso di cedere la Fiorentina, che per una cifra di circa 165 milioni di euro, è finita nelle mani di un nuovo presidente, pronto ad aprire una nuova era calcistica per Firenze e la sua squadra.