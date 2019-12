I fatti del 2019 - La Juventus ha vinto lo Scudetto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una lunga rincorsa solitaria. Uno Scudetto, l'ottavo consecutivo, vinto praticamente senza rivali. Il 2019 appena andato in archivio è stato caratterizzato anche dal 35esimo tricolore conquistato dalla Juventus nella sua storia. La squadra di Max Allegri ha tagliato il traguardo con un +11 sul Napoli secondo classificato, ma durante la stagione mai i partenopei hanno insidiato la Juventus che al giro di boa aveva già nove punti di vantaggio sulla seconda e ha gestito il girone di ritorno in scioltezza riuscendo anche ad incrementare il distacco.

Terzo miglior attacco e miglior difesa - La prima stagione di Cristiano Ronaldo in Serie A ha portato i suoi frutti in casa Juventus anche dal punto di vista realizzativo: 21 dei 70 gol complessivi realizzati dai bianconeri in campionato hanno portato la firma del portoghese, che ha concluso la stagione al quarto posto nella classifica marcatori. Un dato simile a quello complessivo perché la Juve, nonostante un campionato dominato, ha concluso la stagione solo col terzo miglior attacco. Anche nello scorso campionato a fare la differenza è stato il reparto arretrato, per distacco il migliore: solo 30 i gol subiti in 38 giornate.

L'ultimo acuto di Max Allegri - La conquista dello Scudetto ha coinciso anche con l'ultimo trofeo da allenatore della Juventus sollevato al cielo da Massimiliano Allegri. Nel suo quinquennio bianconero il tecnico bianconero ha conquistato undici trofei e l'ultimo, prima di lasciare il posto a Maurizio Sarri, è stato proprio il 35esimo Scudetto della storia della Juventus. Probabilmente il più 'semplice' della gestione Allegri.

La classifica finale

Juventus 90

Napoli 79

Atalanta 69

Inter 69

Milan 68

Roma 66

Torino 63

Lazio 59

Sampdoria 53

Bologna 44

Sassuolo 43

Udinese 43

SPAL 42

Parma 41

Cagliari 41

Fiorentina 41

Genoa 38

Empoli 38

Frosinone 25

ChievoVerona 17