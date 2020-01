© foto di Federico Gaetano

Il 15 maggio del 2019 è una delle tante date da ricordare per la Lazio targata Simone Inzaghi, ovvero quella dove i biancocelesti hanno potuto alzare la settima Coppa Italia della loro storia battendo l'Atalanta per 2-0. La squadra di Lotito è riuscita a compiere un'altra piccola impresa sfruttando, per la prima volta dopo tanti anni, l'assenza della Juventus dalla finalissima e battendo una delle rivelazioni del campionato, ovvero la Dea che a fine campionato riuscirà addirittura a conquistare un posto in Champions League.

La cronaca - Dopp un primo tempo che ha visto i nerazzurri andare vicinissimi al gol con un palo colpito da De Roon e viziato da un tocco di mano di Bastos, è la Lazio che nella ripresa controlla decisamente il match con oltre il 60% di possesso palla e con le reti che poi decideranno la sfida. L'1-0 arriva con Milinkovic-Savic che a soli 8 minuti dal 90' e dopo essere subentrato da appena un paio di minuti, di testa batte Gollini per un vantaggio che ha già il sapore dei festeggiamenti. A tempo scaduto poi ci pensa Correa in contropiede, a chiudere i conti siglando il raddoppio e dando il via ai festeggiamenti di migliaia di tifosi laziali accorsi all'Olimpico e in giro per la città.