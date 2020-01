I fatti del 2019 - La lunghissima trattativa per Lukaku all'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lukaku, solo Lukaku. L’Inter aveva scelto il centravanti del post-Icardi con largo anticipo, forse addirittura prima di puntare Antonio Conte: la prima missione inglese di Piero Ausilio è infatti datata 10 aprile, quando alla Pinetina comandava (ma col futuro già segnato) ancora Luciano Spalletti. Lo stesso tecnico salentino, dal suo arrivo, aveva dato una sola indicazione essenziale per rinforzare la squadra, un solo nome in una selva di ruoli e costi: Romelu Lukaku, appunto. Scelto con anticipo, arrivato dopo una gestazione a dir poco lunga.

United irremovibile, Decreto Crescita in aiuto. Il Manchester United, dove pure il belga sembrava ai margini (le scintille social con Shaw, roba recente, ne sono una prova) aveva fissato un prezzo. 83 milioni di euro, non uno spicciolo in meno. Una richiesta alta, ma soprattutto ferrea: i Red Devils hanno raramente concesso aperture. Più semplice trovare l’intesa col giocatore: forte dell’aiuto economico dato dal Decreto Crescita, l’Inter ha potuto mettere sin da subito sul piatto un contratto quinquennale molto ricco. A maggio si parlava di 7,5 milioni, alla fine Lukaku dovrebbe percepirne 9. Sul suo fronte, comunque, tutto più o meno semplice: aveva già chiarito di voler lasciare Manchester e volere approdare in Serie A, aveva seguito alcune gare dell’Inter (per esempio quella contro l’Empoli), aveva le idee piuttosto limpide.

L’inserimento della Juventus. Nei tentennamenti interisti, ecco Fabio Paratici. Il ds della Juve è segnalato da tempo come estimatore di Lukaku: a fine luglio incontra a Milano Federico Pastorello, l’agente che ne cura gli interessi. Inizialmente si parla di manovra di disturbo e i bianconeri sembrano più interessati a Icardi che al gigante ex Anderlecht. Però nei giorni successivi le cose sembrano cambiare: il giocatore non disdegnerebbe l’approdo a Torino, e la Vecchia Signora può avvicinarsi alle richieste dello United, per esempio, mettendo sul piatto lo stesso Dybala. Alla fine, un no e un sì ribaltano lo scenario. Il “no” è quello della Joya, che respinge lo United e più avanti darà la stessa risposta anche al Tottenham.

L’ok di Zhang. Il sì è quello di Zhang Jindong. Fino a inizio agosto, l’Inter non è mai andata oltre un’offerta da 65 milioni di euro, considerata il tetto massimo fissato dalla proprietà cinese per arrivare a Lukaku. Nell’ultima settimana di luglio, Conte chiede però a gran voce degli innesti: il riferimento al belga non è nemmeno troppo velato. Ne nasce un summit a Nanchino, con protagonisti su tutti il tecnico e la proprietà. L’allenatore convince il patron a spingersi un po’ più in là, Zhang dice sì. Ne nasce una volata: la Juve prova a inserire anche Mandzukic, l’Inter si fa forte dell’intesa raggiunta da tempo col giocatore. Dalla Pinetina sondano Cavani, ma è il momento dell’affondo: il 7 agosto lo United cede alle lusinghe interiste. Con un piccolo sconto: gli 83 milioni scendono a 65+13 di bonus. Meno di quanto chiedevano a Old Trafford, più di quanto fosse discosta a mettere sul piatto l’Inter fino a poco tempo prima. Il 9 l’affare diventa ufficiale, il resto è storia recente.