I fatti del 2019 - La notte di Anfield e di Klopp: Liverpool-Barcellona 4-0

La storia del calcio è piena di imprese leggendarie e rimonte storiche. La più clamorosa è ancora viva nei ricordi dei tifosi del Milan: da 3-0 a 3-3 nella notte di Istanbul, con il Liverpool che poi avrebbe vinto ai calci di rigore la Champions League del 2005. E proprio la massima competizione europea, negli ultimi anni, ci ha regalato altre remuntade straordinarie, con il Barcellona grande protagonista. Dal 6-1 rifilato al PSG (rimontando il 4-0 della gara d'andata) al 3-0 dell'Olimpico subito dalla Roma di Di Francesco, fino al 4-0 con cui il Liverpool ha conquistato la finale lo scorso 7 maggio dopo il 3-0 del Camp Nou.

Contro ogni aspettativa, contro ogni pronostico. Perché la squadra di Klopp aveva giocato bene anche in Spagna, ma era stata punita a ogni minima disattenzione, spazzata via dalle giocate di un Messi che sembrava inarrestabile. Perché agli inglesi mancavano Salah e Firmino e nessuno avrebbe mai potuto immaginare un epilogo simile. Invece, le doppiette di Origi e Wijnaldum e l'incredibile carica trasmessa da Jurgen Klopp hanno regalato al pubblico di Anfield una serata memorabile, consegnando al football un'altra pagina epica, da tramandare ai posteri. Da quel momento, il Liverpool non ha più sbagliato un colpo: conquistata la Champions, i Reds hanno spazzato via tutti gli avversari, eccezion fatta per il Napoli, aggiungendo in bacheca altri due trofei. Ora puntano al bis continentale e soprattutto a tornare sul tetto d'Inghilterra dopo 30 anni: una missione dichiarata e già praticamente portata a termine con successo.