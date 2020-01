I fatti del 2019 - La parabola di Mandzukic: da intoccabile a fuori rosa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla fine, è stato addio. Mario Mandzukic ha salutato la Juventus per trasferirsi all’Al-Duhail, Un saluto silente, forzato, deciso da mesi e concretizzato soltanto a dicembre. La squadra qatariota avrebbe chiuso già nel mercato estivo, ma il centravanti croato aveva detto no. Come Higuain, come Dybala, come più di un calciatore nella non semplicissima sessione della bella stagione: voleva giocarsi il suo posto in bianconero. Anche perché, fino all’arrivo di Sarri, erano gli altri che dovevano impegnarsi per soffiarglielo.

Una colonna di Allegri. Approdato a Torino nel 2015, il croato è stato uno dei simboli del quinquennio del tecnico livornese alla guida della Juventus. Schierato spesso e volentieri da esterno, è diventato un’arma impropria, un timore per le difese avversarie, costrette tra le altre cose a un perenne mismatch aereo tra Marione il gigante e i rispettivi terzini, per forza di cose non sempre dei portenti sulle palle alte. Un’arma tattica sulla quale Allegri ha sempre puntato: i bianconero, 44 gol in 162 presenze. E non solo.

Mr no good? Mica tanto. Perché Mandzukic, con la sua faccia spesso imbronciata e l’attitudine di un lottatore, più che di un attaccante, è entrato in men che non si dica nel cuore dei tifosi della Vecchia Signora. Intoccabile sul campo, ma anche sugli spalti. Un amore ricambiato, se si considera che alla Juve, escludendo l’ultimo semestre, l’ex Bayern Monaco è rimasto per ben quattro stagioni, senza mai un mal di pancia. Praticamente un unicum nella sua carriera: fino alla Juve, Mandzukic non aveva mai giocato per più di tre anni nella stessa squadra. E spesso e volentieri aveva lasciato in aperta rottura con l’ambiente: al Bayern, ma anche all’Atlético Madrid. A Torino ci si immaginava un giocatore difficile da gestire e invece ci si è ritrovati con un beniamino della tifoseria, pezzo centrale anche dello spogliatoio.

Mandzukic chi? Con l’arrivo di Sarri, la musica è cambiata. Non è chiaro quanto di tutto ciò sia dovuto al tecnico e quanto alla società, la scelta pare abbastanza condivisa. Sta di fatto che all’inizio della sua avventura juventina l’allenatore ex Napoli sembrava propenso a dare qualche chance a Mandzukic, e poi invece quest’ultimo non ne ha avuto mai mezza. Praticamente fuori rosa da agosto in poi, zero presenze e ovvia esclusione dalla lista Champions. Poteva essere utile? Lo dirà, forse, solo il tempo. Col tridente probabilmente sì. Ma un capitolo d’amore si è chiuso per sempre.