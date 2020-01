I fatti del 2019 - La Supercoppa Europea: ascesa Reds nel derby inglese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Supercoppa Europea è stata la partita che - lo scorso 14 agosto - ha aperto la stagione delle competizioni Uefa per club. A sfidarsi, in un derby tutto inglese, sono state il Liverpool vincitore della Champions League e il Chelsea (trionfatore in Europa League con Maurizio Sarri in panchina). Al Besiktas Park di Istanbul, alla fine, saranno proprio i Reds di Jurgen Klopp a sorridere, aggiudicandosi il trofeo ai rigori dopo il 2-2 dei tempi supplementari (7-6 il risultato finale).

La partita - L'avvio dei Reds, che lasciano Roberto Firmino in panchina e schierano titolare Alex Oxlade-Chamberlain, è incoraggiante, ma è il Chelsea a nove minuti dall'intervallo a sbloccare il risultato con Giroud. Nella ripresa Firmino prende il posto di Oxlade-Chamberlain e Klopp ricompone il trio offensivo delle meraviglie con Salah e Mane. La mossa porta subito frutto, perché dopo tre minuti arriva il pareggio: l’attaccante brasiliano sfrutta il passaggio filtrante del connazionale Fabinho e tocca per lo stesso Mane, con l'attaccante che mette dentro a porta vuota. Il senegalese si ripete subito, nel primo extra-time, firmando il sorpasso del Liverpool dopo soli 5'. Ma dopo quattro minuti, è Jorginho a trasformare il rigore del 2-2. Il secondo tempo supplementare invece accompagna le due squadre alla lotteria dei rigori: segnano tutti, ma all’ultimo tiro Adrian (titolare al posto dell'infortuna Alisson) ipnotizza Abraham e regala la Supercoppa al Liverpool. Il Chelsea di Lampard, comunque, esce tra gli applausi.

Il Liverpool, grazie al successo contro il Chelsea, è diventato dunque il quarto club a vincere per quattro volte la Supercoppa Europea. Un'ascesa apparentemente inarrestabile, almeno fino a questo momento in cui i Reds stanno dominando in Premier League e tra le favorite di diritto per un bis in Champions League.