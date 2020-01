I fatti del 2019 - Milan, il FFP e l'esclusione dalle coppe europee

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 28 giugno 2019 il Milan perde quello che aveva conquistato sul campo, dopo il 5° posto in campionato, ossia il diritto a partecipare all'Europa League. Un consent award, ossia un concordato tra le parti in causa come conseguenza del mancato rispetto dei parametri del Financial Fair Play di due trienni (2014-2017) e (2015-2018).

Il deferimento UEFA ad aprile aveva fatto scattare il campanello d'allarme. Il rosso di 126 milioni del 2018 si è aggiunto ai due anni precedenti, che erano oggetto della prima sanzione.

"L'attuale azionista di maggioranza ha rilevato il controllo del Club nel luglio 2018, ereditando consistenti e accumulate perdite, dopo che la proprietà precedente di AC Milan si era resa inadempiente ai debiti. Tali perdite e le conseguenti violazioni dei parametri del FFP, riconducibili alla gestione della proprietà precedente, hanno generato le sanzioni dell'UEFA. Pur nella profonda amarezza per il fatto che i nostri tifosi non potranno seguire la propria squadra nella prossima UEFA Europa League, il Club riconosce e rispetta il Financial Fair Play. AC Milan prende atto che non c'è altra via che accettare le sanzioni per poter intraprendere un percorso di ritorno al pieno rispetto delle regole" è il comunicato ufficiale del club.

Uno scenario che ha cambiato il quadro delle qualificate all'Europa League 2019-2020 con la Roma a entrare direttamente alla fase a gironi del torneo al posto dei rossoneri e il Torino a fare i preliminari al posto dei giallorossi.