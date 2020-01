I fatti del 2019 - Montella: ritorno ed esonero a Firenze

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il 10 aprile la presentazione il 21 dicembre il comunicato dell'esonero. La seconda avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina è durata soltanto alcuni mesi, nata e chiusa nel 2019 che ci siamo appena lasciati alle spalle. Dai buoni propositi, per un rilancio sia dell'allenatore che della squadra, ai tanti, troppi risultati negativi. Dai Della Valle a Commisso, due proprietà diverse che gli hanno dato fiducia, fin quando è stato possibile continuare a dargliela, fino all'1-4 al Franchi contro la Roma che ha chiuso l'anno della Fiorentina nel peggiore dei modi.

Ventisette panchine in viola, di cui tre in Coppa Italia e ventiquattro in campionato, per soltanto sei vittorie raccolte. Numero impietosi per Vincenzo Montella.

La passata stagione - Subentrato a Pioli a sette giornate dalla fine del campionato il tecnico riuscì a raccogliere soltanto due punti, che bastarono per un pelo per la salvezza. Quello contro il Bologna all'esordio e quello all'ultima giornata col Genoa, con in mezzo anche la sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta che non permise ai viola di andare a disputare la finalissima all'Olimpico contro la Lazio.

La stagione in corso - Quest'anno le cose non sono certo andate meglio, visto che nelle prime diciassette partite di Serie A la sua Fiorentina ha vinto soltanto quattro volte, pareggiando cinque gare e perdendo le restanti otto. Sorrisi invece in Coppa Italia, con i successi su Monza e Cittadella ma difficilmente questi numeri potranno bastare allo stesso Montella per evitare l'esonero. Troppo poco.

Le partite

Stagione 2018/19

Fiorentina-Bologna 0-0

Juventus-Fiorentina 2-1

Atalanta-Fiorentina 2-1 (Coppa Italia)

Fiorentina-Sassuolo 0-1

Empoli-Fiorentina 1-0

Fiorentina-Milan 0-1

Parma-Fiorentina 1-0

Fiorentina-Genoa 0-0

Stagione 2019/20

Fiorentina-Monza 3-1 (Coppa Italia)

Fiorentina-Napoli 3-4

Genoa-Fiorentina 2-1

Fiorentina-Juventus 0-0

Atalanta-Fiorentina 2-2

Fiorentina-Sampdoria 2-1

Milan-Fiorentina 1-3

Fiorentina-Udinese 1-0

Brescia-Fiorentina 0-0

Fiorentina-Lazio 1-2

Sassuolo-Fiorentina 1-2

Fiorentina-Parma 1-1

Cagliari-Fiorentina 5-2

Verona-Fiorentina 1-0

Fiorentina-Lecce 0-1

Fiorentina-Cittadella 2-0 (Coppa Italia)

Torino-Fiorentina 2-1

Fiorentina-Inter 1-1

Fiorentina-Roma 1-4