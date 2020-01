I fatti del 2019 - Ottovolante Lazio. Come capire di essere una big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai nastri di partenza della stagione il novero delle formazioni indiziate per la vittoria dello scudetto si limitava a tre: la “solita” Juventus, la nuova Inter di Antonio Conte e il Napoli guidato dal tandem ADL-Ancelotti. Solo un pugno d’indomiti ottimisti di fede laziale vedeva la formazione di Simone Inzaghi in grado di tenere botta di fronte a certe rivali. Un nucleo che a metà del mese di ottobre di era ulteriormente assottigliato dopo i due pareggi contro Atalanta e Bologna, nonostante in entrambe le situazioni la Lazio si era dimostrata in grado di recuperare lo svantaggio.

Il 27 ottobre, poi, ecco la svolta. Il calendario prevede la trasferta di Firenze contro una Fiorentina reduce da cinque risultati utili consecutivi. Una gara tirata, con il gol decisivo di Ciro Immobile che arriva solo negli ultimi minuti, così come la sfuriata di Ribery nei confronti della squadra arbitrale che costerà al francese tre giornate di squalifica. Tre punti che accendono la Lazio in tutti i suoi componenti come mai prima in stagione. Probabilmente come mai prima nell’intera gestione Inzaghi.

Così dopo la Fiorentina cadono sotto i colpi di Milinkovic&C. Torino (4-0 all’Olimpico), Milan (a San Siro per un successo che mancava ai biancocelesti da 30 anni), Lecce, Sassuolo, Udinese, Juventus (primo, ma non unico stop dei bianconeri nel finale di 2019) e Cagliari.

Otto vittorie che hanno portato gli uomini del presidente Lotito ad ottenere 26 punti nelle ultime dieci giornate dell’anno solare (+2 rispetto all’Inter e +3 rispetto ai campioni in carica), ma soprattutto il terzo posto in classifica dietro a nerazzurri e bianconeri. Col Napoli già fuori dai giochi per una crisi non pronosticabile tanto quanto l’esplosione dei capitolini, adesso la lotta scudetto è a pochi punti di distanza. E con un 2020 ancora tutto da giocare.