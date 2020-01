L'avventura di Gianluca Petrachi come nuovo direttore sportivo della Roma, non è iniziata nel migliore dei modi. Il dirigente giallorosso, approdato ufficialmente alla corte di Pallotta il 1° luglio del 2019, dopo aver trattato a lungo la risoluzione con Cairo e il Torino fino all'ufficialità del 25 giugno, rischia ancora di essere squalificato fino a un anno per aver iniziato il proprio lavoro nella Capitale ben prima che si interrompesse il rapporto con i granata.

I fatti - Nel corso della presentazione di Mkhitaryan, è stato lo stesso dirigente a scoprire le proprie carte parlando di un incontro avvenuto a maggio con l'Inter per parlare della possibile cessione di Dzeko in nerazzurro. Motivo per cui la FIGC non ha potuto chiudere gli occhi di fronte a fatti dichiarati dallo stesso Petrachi, aprendo così un procedimento che potrebbe portare il romanista a una lunga squalifica. Prima di quell'episodio comunque, a giugno lo stesso direttore era stato ripreso di ritorno da un viaggio a Madrid per incontrare Fonseca al fianco dell'amministratore delegato della Roma Fienga, così da confermare le accuse del suo ex presidente al Toro Cairo che, furioso, aveva fatto di tutto per provare a non liberarlo prima di dare il via libera solo previo rinuncia di alcune mensilità e del TFR da parte dello stesso Petrachi. Una situazione che dunque non si è ancora sciolta definitivamente e che potrebbe cadere sulle spalle del futuro proprietario della Roma, ovvero Friedkin, ormai a un passo dal rilevare la società dalle mani di Pallotta.