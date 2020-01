I fatti del 2019 - Ribery alla Fiorentina: il Re della Baviera conquista Firenze

© foto di Federico De Luca

L’estate 2019 per Firenze e la Fiorentina ha significato, in particolar modo, l’inizio dell’era Commisso dopo 17 anni di gestione Della Valle. Un cambio epocale che fin dalle prime battute ha riacceso l’entusiasmo in una piazza oramai appiattita sulla mediocrità. Partire da zero con un nuovo progetto non è mai cosa semplice da fare, soprattutto con almeno un mese buono di mercato già finito in archivio. Ecco allora che la nuova dirigenza viola, Joe Barone e Daniele Pradè, prese la decisione di costruire un gruppo con talenti di sicuro avvenire come Chiesa, Castrovilli, Milenkovic, Vlahovic e Dragowski, supportato da elementi di grande esperienza (Caceres, Boateng e Badelj). Con una stella polare a guidare il collettivo.

Per quest’ultimo ruolo la prima idea aveva portato i viola a pochi km da Firenze, nello specifico nella Capitale, dove Daniele De Rossi si era appena separato dalla Roma dopo un’intera vita. Qualche abboccamento, fra dinieghi e spifferi di corridoio, era stato fatto, ma il timore dell’ex capitano giallorosso di dover affrontare da avversario una parte del suo cuore ha precluso ogni sbocco, con il Boca Juniors che lo abbracciato in grande stile.

Poi è stata la volta di Radja Nainggolan. Il belga, messo alla porta dall’Inter, cercava un’occasione di rilancio e Firenze era pronta ad accoglierlo. Anche qui, però, ha vinto il cuore e così il Ninja ha deciso di tornare a Cagliari, in quella città e in quella società che lo avevano lanciato del grande calcio.

Su queste basi, nella seconda metà del mese di agosto, è nata l’operazione Franck Ribery. L’ex Bayern dopo dodici anni in Baviera aveva davanti un bivio: chiudere la carriera oramai 35enne in qualche esotico paradiso del pallone, dove si scende in campo più per diletto che altro, oppure rimettersi in gioco, in un campionato competitivo e in una squadra che avesse voglia di puntare in alto. La Fiorentina è stata brava a catturarne l’attenzione e a dimostrare al francese tutta la voglia di “riveder le stelle” con un nuovo corso. Così il 21 agosto arriva l’ufficialità: Franck Ribery è un nuovo calciatore della Fiorentina. Contratto biennale e voglia di stupire. Il campo finora non ha risposto secondo le attese, con un infortunio come guastafeste, ma la speranza che il 2020 sia di tutt’altro avviso rimangono inalterate.