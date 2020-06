I fatti del giorno - Dalla bufala su Pjanic alla posizione di CR7: Juve, torna a parlare Sarri

La presunta lite con Miralem Pjanic, la posizione di Cristiano Ronaldo e la sfida al Bologna nelle prossime ore. Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è tornato a parlare, ai microfoni di Sky, in un momento non esattamente semplice per i colori bianconeri.

Cosa ho chiesto alla mia squadra dopo il ko in Coppa e in vista del Bologna? “Perdere un trofeo è sempre pesante, dà delusione e amarezza. Però la situazione è questa, non possiamo massacrarci, dobbiamo voltare pagina. Pensare subito al prossimo obiettivo, ho chiesto questo ai giocatori. Non possiamo massacrarci su qualcosa che abbiamo perso e non possiamo rigiocare. Siamo in un post preparazione con le difficoltà che ne conseguono. Nell’immaginario queste partite sono importanti e conta solo il risultato, ma noi siamo in post preparazione. Speriamo di migliorare nei prossimi 10 giorni per tornare sui nostri livelli”.

Le incertezze dopo tanto tempo fermi? “E’ indubbio che esistano, se stai fermo 60-70 giorni devi reimpostare la preparazione. Poi lavorando 20-25 giorni in modo pesante la brillantezza fisica non può essere massimale. Tenuta e accellerazioni possono dare problemi. Inoltre è un momento atipico, nessuno sapeva come muoversi visto che non c’erano precedenti. Abbiamo giocato partite importanti senza neanche un’amichevole. E’ stato tutto nuovo e tutto difficile, può darsi che siano stati commessi errori ma può essere anche che questa sia una normale fase transitoria”.

Il problema del gol e la mancanza di un centravanti? “Penso sia un problema di brillantezza generale, riusciamo a imporre mole di gioco ma poi non riusciamo ad essere pericolosi. Mi fa pensare ad una squadra che ha problemi di brillantezza, ma fa parte del momento. Noi dobbiamo migliorare la qualità del gioco, poi il problema realizzativo migliorerà di conseguenza. Non posso pensare che questa squadra possa avere problemi a lungo nel segnare, visto i giocatori che la compongono”.

Se ho parlato con Ronaldo e i problemi nel ruolo di centravanti? “Abbiamo parlato prima della partita col Milan, poi prima della finale, poi ieri. E’ un ragazzo che ha fatto 700 gol partendo defilato, chiaro che la sua preferenza sia quella. E’ normale. In finale ho chiamato i 3 che avevo scelto per giocare e ho parlato di ciò che dovevamo fare in campo. Poi anche loro hanno deciso di partire con Dybala più centrale. E’ un normale confronto dopo una partita importante. Ieri ho riparlato a lungo da solo con Cristiano, non si deve scalfire a livello di fiducia, al massimo entro una settimana tornerà ad essere il giocatore fantastico di sempre. E’ solo un fatto di attraversare un momento in cui dal punto di vista fisico, per forza di cose, non sei al massimo”.

A Bologna con lo stesso tridente? “Vediamo la risposta dal punto di vista fisico, ora le partite sono più dispendiose. Vedrò le risposte dei singoli e poi farò scelte definitive, anche se in questo momento non abbiamo grosse alternative per quel che riguarda la punta centrale. Ora vedere la qualità del recupero del giocatore sarà più importante di tutto il resto”.

Cosa mi aspetto dalle prime sfide? “Le più importanti sono le prime partite, è un momento delicato e tutte le gare possono essere un’insidia forte. Il Bologna sta facendo bene, giocando un bel calcio, è una squadra pericolosa quando attacca e quando gioca di ripartenza”.

Lazio e Inter candidate scudetto? “E’ chiaro, lo dice la classfica. L’Inter deve recuperare una gara e può tornare sotto. Sono curioso di vedere le prime 3-4 partite perché sono a rischio per tutti, possono venir fuori situazioni sorprendenti”.

Il litigio con Pjanic? “Una delle più grandi bufale della stagione. Ci parlo molto, è uno di quelli con cui ho maggior confronto dialettico e uno di quelli con cui ho il rapporto migliore. Non so da dove sia venuta fuori questa notizia. In Coppa Italia ha fatto come la squadra, ha iniziato bene e poi si è spento durante la gara. Come la squadra, non ho visto niente di particolare rispetto agli altri. Per domani vediamo come reagirà fisicamente e poi decideremo. In questo momento non abbiamo tantissime soluzioni. Khedira è fuori e Ramsey ha fatto solo 2-3 allenamenti, lo vedo a gara in corso e non sui 90 minuti ma vediamo cosa diranno i medici”.

Il problema di Alex Sandro? “Un infortunio traumatico, rivedendo le immagini è stato fortunato ad uscirne con un problema di entità lieve. Per fortuna è solido, è riuscito a uscirne con un infortunio che non sembra gravissimo. Ora abbiamo tutti destri a disposizione, ma sia De Sciglio che Danilo si possono adattare a sinistra quindi non abbiamo un grandissimo problema”.

La Juve che vorrei rivedere? “Abbiamo fatto spesso buone partite, anche dopo la sosta i primi 20-30’ col Milan sono stati di ottimo livello. Se portiamo questo minutaggio ad un livello superiore risolviamo diversi problemi. L’importante è dare un segnale di crescita a livello di prestazione, così si tornerà a fare risultato pieno. Se a fine luglio inizio-agosto facciamo 2 gare di questo tipo direi che siamo sulla buona strada, non mi posso scordare del momento in cui stiamo giocando. Vorrei una prestazione più solida anche mentalmente, ma se le gambe non rispondono al 100% anche la mente tende a spegnersi”.