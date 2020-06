I fatti del giorno - Dramma Zanardi, l'Italia tifa per Alex: cauto ottimismo dai medici

“Cauto ottimismo”. È quello che esprime il dott. Scolletta, primario del reparto dello Scotte di Siena dove è in coma farmacologico Alex Zanardi. Il campione, vittima nella giornata di venerdì di un tremendo incidente con un camion mentre correva in handbike, ha subito una “lesione cerebrale importante”. E il quadro neurologico resta “gravissimo”, ma a far ben sperare (tutta l’Italia) per la sua vita è che le condizioni siano attualmente stabili. Se non vi saranno peggioramenti, l’equipe medica che lo segue potrebbe iniziare a valutare il risveglio nella prossima settimana: solo a quel punto sarà possibile capire l’entità dei danni, a partire da quello alla vista, che Zanardi potrebbe aver subito. Per adesso, è ancora il momento di sperare e tifare per lui, straordinario esempio di vitalità. E di vita.