I fatti del giorno - Il nodo contratti inizia a pesare: il PSG perde Cavani per la Champions

Il Paris Saint-Germain perde pezzi. In attesa di capire cosa succederà con Thiago Silva, il PSG sa già di non poter disporre di Edinson Cavani e Thomas Meunier nella Champions League che ripartirà ad agosto. Entrambi in scadenza di contratto e destinati all’addio, non hanno intenzione di prorogare i rispettivi accordi per coprire questi due mesi supplementari. E la questione rischia di allargarsi a macchia d’olio: dall’Italia alla Spagna, tanti giocatori in scadenza e destinati ad altre squadre non sembrano intenzionati a rischiare infortuni per difendere i colori di una società con cui non hanno rinnovato il rispettivo contratto.