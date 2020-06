I fatti del giorno - Pjanic, tra la lite (smentita) e il mercato: schiarita verso Barcellona

La lite, smentita da Sarri. E il futuro, che in ogni caso sembra più lontano dalla Juventus. Domenica non ordinaria, per Miralem Pjanic. Il tecnico toscano ha infatti definito una “bufala pazzesca” il diverbio con il centrocampista bosniaco. Sta di fatto che contro il Bologna difficilmente partirà dal primo minuto, con Bentancur in cabina di regia. E che le vie del mercato sembrano sempre più percorribili.

In direzione Barcellona. Schiarita nelle trattative col club blraugrana, in pressing su Arthur per convincerlo ad accettare la destinazione a tinte bianconere. Juventus e Barcellona vogliono chiudere lo scambio in tempo per la chiusura dei bilanci, ovvero entro fine mese. E quel che arriva dalle controparti non è più una sensazione negativa: il centrocampista brasiliano è più vicino a cedere alla corte della Vecchia Signora.