I fatti del giorno - Un nuovo focolaio spaventa la Germania: EL, Final Eight a rischio?

Un nuovo focolaio di Coronavirus in Germania spaventa la UEFA. È quello esploso nel mattatoio di Guetersloh, nel Land del Nordreno-Vestfalia, il più grande d’Europa, a soli 80 km da Gelsenkirchen, città scelta come una delle sedi della Final Eight di Europa League, competizione in cui sono ancora in corsa Inter e Roma. Al momento, sebbene il Lander non abbia ancora decretato il lockdown, i contagiati sono oltre 1.300. Anche se mancano poco meno di due mesi al riavvio dell’Europa League, secondo Gazzetta.it l’evolversi degli eventi potrebbe mettere a rischio la location tedesca per continuare la seconda coppa europea.