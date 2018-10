I meno utilizzati - Atalanta: solo 90' per Reca. Più spazio per Tumminello?

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Marco Tumminello (7 convocazioni, 2 presenze, 13' in campo) - Una delle scommesse che Gian Piero Gasperini vuole vincere in questa stagione. L'attaccante di Erice spera di mettersi alle spalle gli infortuni e la sfortuna che l'hanno tartassato negli ultimi mesi. Sette minuti con il Sarajevo in Europa League, sei con il Torino: se i bergamaschi dovessero continuare a fare fatica in avanti, non è escluso che il tecnico possa dargli una possibilità da titolare.

Dicono di lui - Andrea Manfredonia (agente): "Non fosse stato per l’infortunio, Tumminello avrebbe giocato anche più di Cutrone. Ma il calcio va così. Secondo me dopo quest’infortunio tornerà più forte di prima".

Luca Valzania (12 convocazioni, 3 presenze, 76' in campo) - Tre presenze totali e 76 minuti giocati. Luca Valzania è tornato a Bergamo per giocarsi le proprie chance dopo i prestiti in B a Cittadella e Pescara. Gasperini lo ha schierato titolare contro la Roma e il ragazzo ha risposto presente, come nei due spezzoni di Europa League con Sarajevo e Hapoel Haifa. Insieme a Pessina può essere un elemento utile per dare freschezza a una squadra che fatica a decollare.

Dicono di lui - Gian Piero Gasperini: "Valzania è un giovane interessante come Pessina, Tumminello e altri".

Arkadiusz Reca (6 convocazioni, 1 presenza, 90' in campo) - Arrivato come sostituto di Spinazzola, il nazionale polacco avrebbe dovuto essere titolare sulla corsia mancina ma ha avuto a disposizione solo 90' contro l'Hapoel Haifa in Europa League. Una prestazione che evidentemente non ha convinto mister Gasperini, che non lo ha più utilizzato, complice anche un infortunio.