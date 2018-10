I meno utilizzati - Bologna: Mbaye e Paz in campo solo con la Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Nehuén Paz (6 convocazioni, 1 presenze, 90' in campo) - Arrivato a Bologna con grandi aspettative, il difensore argentino classe 1993 ha trovato pochissimo spazio nella difesa a 3 di Pippo Inzaghi. Una sola presenza, nella difficilissima sfida di Torino contro la Juventus, in cui ha mostrato diverse lacune. Nelle gerarchie è la sesta scelta, scavalcato anche da Calabresi.

Dicono di lui - Marco Di Vaio: "Non è facile trovare un centrale mancino con le sue caratteristiche: ha un buon piede, tatticamente è molto duttile e si applica tantissimo, in questi primi giorni di ritiro lo sta già dimostrando. È giovane ma porta nel gruppo una mentalità vincente, quella che hanno gli argentini".

Riccardo Orsolini (9 convocazioni, 7 presenze, 113' in campo) - Un'arma che può diventare importante, anche se l'assetto tattico del Bologna di Inzaghi penalizza un giocatore con le sue caratteristiche. Solo 113 minuti totali distribuiti in 7 presenze e un gol, importantissimo e decisivo, nella sfida contro l'Udinese che ha permesso ai felsinei di respirare dopo un inizio di stagione molto complicato.

Dicono di lui - Filippo Inzaghi: "Deve continuare a fare quello che ha fatto fino a oggi, ha la mia stima e secondo me ha una collocazione diversa quando parte dall'inizio. Questa squadra ha però bisogno di certezze e non posso cambiare modulo troppo spesso. Ha fatto il suo primo gol in Serie A quest'anno e questo è molto importante".

Ibrahima Mbaye (9 convocazioni, 3 presenze, 122' in campo) - Le dichiarazioni polemiche rilasciate dall'agente la dicono lunga sull'inizio di stagione del terzino senegalese, anche lui titolare solo contro la Juventus nelle prime 8 giornate di campionato. Una buona mezzora con la Roma, poi solo tanta panchina: Inzaghi gli preferisce Mattiello sulla corsia destra.