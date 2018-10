I meno utilizzati - Frosinone: Sammarco fuori rosa, Ardaiz non al 100%

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Luca Matarese (5 convocazioni, 1 presenza, 8' in campo) - Qualche minuto nella prima sfida, quella contro l'Atalanta - a match già ampiamente chiuso - e poi nulla più per il giovane, ex Genoa. Forse anche chiuso dall'arrivo di Joel Campbell. Nelle ultime cinque partite convocato solo una volta.

Joaquin Ardaiz (2 convocazioni, 1 presenza, 19' in campo) - Nell'ultima stagione ha giocato sei mesi ad Anversa, in Belgio, e sei a Chiasso, in Svizzera, senza brillare. L'inizio di stagione non è stato brillante, anche per una questione di problemi burocratici oltre che fisici. Sulla carta dovrebbe essere un titolare...

Dicono di lui : "E' un buon giocatore, troverà una sistemazione giusta. L'Italia? Perché no..." (Javier Chevanton, ex attaccante del Lecce, 24 luglio 2017)

Paolo Sammarco (1 convocazioni, 1 presenza, 23' in campo) - È durato solo una partita, salvo poi finire fuori dalla lista. Eppure è uno dei giocatori con più esperienza dell'intero Frosinone.